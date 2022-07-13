Жителя Вологды будут судить за попытку дать взятку полицейскому из Карелии

В Питкяранте возбуждено уголовное дело о даче взятки полицейскому.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины по делу о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в июле житель Вологды, находясь в служебном кабинете отдела полиции по Питкярантскому району, дал сотруднику МВД взятку в сумме 100 тыс. рублей. Деньги были предложены за непринятие мер по привлечению его к уголовной и административной ответственности в связи с нарушениями правил дорожного движения.

Сотрудник полиции доложил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления, подозреваемый был задержан на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что завершено расследование дела о коррупции в сфере безопасности на горнодобывающих предприятиях Карелии.