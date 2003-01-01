Жителям деревни в Карелии выставили счета за тепло, которого они не получали

Жители деревни Хийденсельга обратились за помощью к депутатам Законодательного собрания Карелии. Коммунальная компания выставила счета с марта за тепло, которого они не получали.
Дома на ул. Лесопильщиков в деревне Хийденсельга Питкярантского района — № 14 и № 16 — еще довоенной постройки. Отапливаются они сейчас печами, рассказали жители. Радиаторы, по их словам, не подключены уже много лет.
— С марта этого года ООО «Петербургтеплоэнерго» начало выставлять платежные документы за отопление. Компания выиграла суд о взыскании долгов. Как пояснили жителям, они обязаны покупать радиаторы за свой счет, — рассказали жильцы.
То есть, не получая услугу, оплачивая покупку дров, жильцы домов вынуждены платить более 8 000 рублей в месяц. На такую ситуацию они пожаловались депутату Заксобрания Эмилии Слабуновой. Также они обратились за консультацией в Госкомитет Карелии по жилнадзору.
«Столице на Онего» в ведомстве подтвердили, что такое обращение у них на рассмотрении. В Госкомитете пообещали дать комментарий после завершения проверки.
Добавим, что сейчас часть жителей заплатила по квитанциям и за свой счет установила радиаторы.