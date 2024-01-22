Жителям дома в Олонце выполнили перерасчет на сумму свыше трех тысяч рублей

Собственникам начисляли плату за жилищные и коммунальные услуги по дополнительной строке «Поверка прибора учета».

Жителям многоквартирного дома в Олонце был произведен перерасчет по дополнительной строке платы за ЖКУ, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.

Жительница многоквартирного дома № 18 по улице Карла Маркса в Олонце обратилась в Госкомитет с просьбой выяснить правомерность начисления платы за жилищные и коммунальные услуги по дополнительной строке «Поверка прибора учета».



На основании обращения Госкомитет провел внеплановую документарную проверку в отношении ООО «УК «Бригантина Олонец», под управлением которого находится дом.



Жилищные инспекторы обнаружили, что кроме обязательных платежей за жилищные и коммунальные услуги выставляется дополнительная плата по строке «Поверка прибора учета» исходя из тарифа в размере 56,41 на квартиру, которая начислена сторонней организацией ООО «Люккю» за выполнение работ по обслуживанию и поверке узла учета тепловой энергии.



Как отметили в источнике, действующим жилищным законодательством предусмотрено, что работы по обслуживанию, поверке узла учета тепловой энергии являются обязанностью управляющей организации и должны проводиться за счет тарифа на содержание общего имущества в многоквартирном доме.



Таким образом, сторонняя организация не является надлежащим лицом для выставления платы.



Управляющая организация сделала перерасчет платы за техобслуживание узла учета тепловой энергии собственникам на общую сумму в 3 114 рублей. Данные о перерасчете были отражены в платежных документах за декабрь 2023 года.