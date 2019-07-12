Жителям домов на Октябрьском проспекте вернули воду

Причиной временного отсутствия водоснабжения в районе Октябрьского проспекта были ремонтные работы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Рабочие ООО "Управление механизированных работ КСМ" устранили повреждение инженерных сетей, из-за которого временно было отключено холодное водоснабжение в домах № 33, 35, 39, 41, 44, 44-А по Октябрьскому пр., доме 13-Б по ул. Краснофлотской и дошкольном учреждении – МДОУ № 83 (дом №37 по Октябрьскому пр.).

По сообщению АО "ПКС-Водоканал", все потребители обеспечены водой.