Жителям города Сортавала в Карелии вернули право на получение метеорологической сводки

На территории метеостанции снесли незаконно построенный гараж.

В карельском городе Сортавала мужчина самовольно построил гараж высотой почти 5 метров на территории охранной зоны метеорологической станции.

Суд обязал его снести гараж, однако владелец не торопился это сделать, оттягивая момент сноса новыми судебными тяжбами, сообщили в УФССП Карелии

В итоге судебные приставы определили организацию, которая и снесла гараж. Возместить снос в размере 150 тысяч рублей теперь должен владелец гаража. Он уже выплатил 44 штрафа. В случае отказа от добровольного исполнения будет реализовано имущество должника.