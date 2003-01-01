Жителям и гостям Карелии запретили посещать национальный парк «Воттоваара» из-за пожаров

За нарушение запрета нарушителям грозит административная ответственность.

С 30 июля действует запрет на посещение национального парка «Воттоваара», о чем рассказали в администрации. Известно, что запрет ввели в связи с режимом ЧС в лесах республики. Гражданам запретили находиться в лесах на территории национального парка и въезжать на транспортных средствах. Все маршруты и тропы парка закрыты для доступа.

–Запрет введен в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Карелии для предотвращения возникновения новых пожаров и обеспечения безопасности людей.[...] Запрет действует до официальной отмены режима чрезвычайной ситуации и соответствующего решения властей, – сообщили в администрации.

Известно, что запрет не распространяется на:

- Сотрудников и силы, привлеченные для охраны лесов;

- Сотрудников и силы, привлеченные для тушения лесных пожаров.

За нарушение запрета нарушителям грозит административная ответственность.

– Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этой вынужденной мере. Наша общая цель – сохранить уникальную природу Воттоваары и обеспечить вашу безопасность, – дополнили в паблике администрации парка.