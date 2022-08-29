Жителям и гостям Петрозаводска предлагают отправиться в автономное плавание

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15:21, 06 Сентября 2022
фото: © «Республика» / Лилия Кончакова

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Фестиваль «Алые паруса над Онего — Ковчег мира» пройдет 10 сентября в клубе «Полярный Одиссей».

В Петрозаводске на Онежском озере, в порту морского клуба «Полярный Одиссей», состоится фестиваль «Алые паруса над Онего — Ковчег мира».

В программе фестиваля — народные гонки на лодках, мастер-классы и квесты, показательные выступления спортивной парусной школы, презентация организаторов водных программ на катамаранах, байдарках, каяках, сапах. Гости торжеств посмотрят концертные номера творческих коллективов, в том числе на борту легендарного парусника «Св. Николай».

Кроме того, желающие смогут сами арендовать весельную лодку, сапборд или каяк и уйти в «автономку» по гавани клуба.

Наконец, романтично настроенные гости фестиваля смогут под алыми парусами на борту корабля подписать меморандум со своим близким человеком о ковчеге мира.

«А ещё сделать массу колоритных фотографий, окунувшись в аутентику этого легендарного места. На территории будет организована зона фудкорта. С погодой ведём переговоры», — заверили организаторы.

Фестиваль состоится 10 сентября. Подробная информация — в паблике клуба «Полярный Одиссей».

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