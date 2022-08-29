Жителям Карелии будут измерять рост и вес, чтобы выяснить, как выполняются указы президента РФ

Карелиястат планирует с 5 сентября по 4 октября провести опрос жителей Карелии, чтобы выяснить как изменилось их здоровье в результате выполнения указов президента России.

Обследованием будут охвачены 405 семей в Петрозаводске, Кондопоге, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Медвежьегорске, Костомукше и нескольких сельских населенных пунктах.

Сотрудники Карелиястата будут спрашивать об общем состоянии здоровья, питании, занятиях физкультурой и спортом, употреблении алкоголя и табака. Кроме того, будут измерять рост, вес и артериальное давление респондентов.

«Результаты наблюдения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указах президента Российской Федерации, реализации федеральных проектов „Старшее поколение“ и „Укрепление общественного здоровья“ национального проекта „Демография“, использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности», — говорится в сообщении Карелиястата.

Такие опросы пройдут не только в Карелии, но и во всех регионах России.