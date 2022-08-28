Жителям Карелии на «горячей линии» расскажут, как взыскать алименты

В УФССП Карелии 31 августа пройдут «горячие линии» по вопросам алиментов и исполнения судебных решений в пользу детей.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, 31 августа с 14.00 до 15.00 состоится «горячая линия».

Узнать вопросы о взыскании алиментов, розыске должника-алиментщика, получить консультацию по вопросам исполнения судебных решений в пользу детей можно будет, позвонив по телефонам: 8 (8142) 73-04-01 и 8 (8142) 73-04-09.

В работе «горячей линии» будут принимать участие главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров, а также начальник и замначальника отдела организации исполнительного производства УФССП Карелии.