Жителям Карелии начнут оказывать кризисную психологическую помощь

Реализация проекта начнется 1 декабря 2019 года.

Основная цель проекта – развитие экстренной и кризисной психологической помощи в регионе, повышение ее качества и доступности для детей и подростков через подготовку и организацию деятельности специализированной добровольческой мобильной бригады из числа профессионалов (психологи, врачи-психотерапевты) и студентов.

Проект реализуется на грантовые средства Фонда президентских грантов, сообщили в пабилке "ВКонтакте" – "Уполномоченный по правам ребенка в Карелии".

В рамках проекта будет подготовлена специализированная добровольческая мобильная бригада из профессионалов и студентов для помощи специализированным службам в оказании экстренной и кризисной психологической помощи в чрезвычайной ситуации.

К проекту могут присоединиться специалисты государственных, муниципальных и частных организаций, частнопрактикующие специалисты.