Жителям Карелии начнут оказывать кризисную психологическую помощь

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Реализация проекта начнется 1 декабря 2019 года.
Основная цель проекта – развитие экстренной и кризисной психологической помощи в регионе, повышение ее качества и доступности для детей и подростков через подготовку и организацию деятельности специализированной добровольческой мобильной бригады из числа профессионалов (психологи, врачи-психотерапевты) и студентов.
Проект реализуется на грантовые средства Фонда президентских грантов, сообщили в пабилке "ВКонтакте" – "Уполномоченный по правам ребенка в Карелии".
В рамках проекта будет подготовлена специализированная добровольческая мобильная бригада из профессионалов и студентов для помощи специализированным службам в оказании экстренной и кризисной психологической помощи в чрезвычайной ситуации.
К проекту могут присоединиться специалисты государственных, муниципальных и частных организаций, частнопрактикующие специалисты.
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