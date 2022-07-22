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Жителям Карелии напомнили о необходимости диспансеризации

Новости. Общество
09:39, 25 Июля 2022
фото: кадр трансляции

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Обычную и углубленную диспансеризацию можно бесплатно пройти в поликлиниках по месту жительства

Каждый взрослый россиянин может бесплатно пройти диспансеризацию. О том, куда надо обращаться, можно ли взять выходной, как пройти диспансеризацию в районах Карелии, и какие исследования должны назначить во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняет ЦУР», рассказали заместитель министра здравоохранения РК Галина Матвеева и главный врач петрозаводской поликлиники № 4 Ольга Билко.
Галина Матвеева отметила, что к регулярному обследованию надо относиться со всей серьезностью, потому что оно позволяет отследить появление опасных заболеваний на ранней стадии и вовремя начать лечение.

— Ресурс очень большой. Ранняя диагностика, раннее лечение, стабилизация состояния. В дальнейшем — наблюдение, и человек здоровый продолжает жить, — сказала она.

Пройти бесплатную диспансеризацию может любой россиянин старше 18 лет. При этом диспансеризация тех, кому от 18 до 39 лет, проводится один раз в три года. А от 40 лет — ежегодно.
Набор исследований тоже зависит от возрастной категории.

— У молодых людей небольшой набор исследований, например, в молодом возрасте — это измерение антропометрии и артериального давления, внутриглазного давления, ЭКГ, глюкоза, холестерин, флюорография, осмотр акушерки у женщин. В последующем у нас нарастает объем исследований. Мы подключаем исследования, которые могут позволить выявить онкологию, — пояснила Ольга Билко.
Сделать положенные обследования в Петрозаводске можно в поликлинике по месту жительства. А в районах Карелии диспансеризация проводится на базе центральных районных больниц.

Как подчеркнула заместитель министра здравоохранения, существуют и врачебные бригады, которые выезжают в сельские населенные пункты. Кроме того, из отдаленных деревень можно организовать подвоз людей в районные центры.

— Мы взаимодействуем в рамках подвоза с Центрами социальной защиты наших районов. Там, где закуплен транспорт в рамках нацпроекта «Демография». На этом транспорте привозят население. Только нужно заранее обратиться к медработнику для того, чтобы определили дату, время. Это все бесплатно, — подчеркнула Галина Матвеева.
А главврач 4 поликлиник Петрозаводска напомнила, что, по закону, для прохождения диспансеризации предусмотрено предоставление двух оплачиваемых выходных дней.

— Сейчас работодатели стали ответственно относится к здоровью своих работников. И многие пациенты активно пользуются такой возможностью, — отметила Ольга Билко.
Также участницы прямого эфира напомнили, что помимо обычной диспансеризации, есть углубленная, которую необходимо пройти всем, переболевшим COVID-19. Он подразумевает дополнительные исследования.

— Например, расширяется биохимический анализ крови. Мы смотрим, есть ли поражение почек, есть ли поражение печени, есть ли поражение сердца и сосудов в целом. Дальше мы делаем уже не флюорографию, а рентгенографию, если она не была сделана. И тем, кто тяжело болел, мы смотрим, насколько были поражены сосуды и насколько сейчас состояние вязкости крови, — прокомментировала Ольга Билко.

Во время прямого эфира Галина Матвеева и Ольга Билко ответили на десяток вопросов, поступивших от жителей Карелии. Ответы на вопросы, не прозвучавшие во время трансляции, будут даны в соцсетях.

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