Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

С 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимней резины будет считаться нарушением.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что с 1 декабря ездить на летней резине запрещено. Требования к сезонности шин закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза и постановлении правительства России.

Правило распространяется на категории M1 (легковые автомобили) и N1 (легкие коммерческие автомобили). В период с декабря по февраль на всех колесах должны быть установлены зимние шины.

Инспекторы смогут проверить соответствие визуально — по специальной маркировке и символу снежинки.

Штраф за езду на летней резине — 500 рублей. Помимо сезонности, автомобилистам важно помнить и о состоянии шин:

— запрещен износ ниже индикатора;

— недопустимы порезы, расслоения и трещины;

— нельзя использовать разные типы шин на одной оси;

— отсутствие болтов крепления — прямое нарушение.

