Жителям Карелии не стоит дарить сувениры с символом года, показал предновогодний опрос

Участники опроса «Столицы на Онего» определились с самыми нежеланными подарками на Новый год.

Накануне Нового года около 560 читателей «Столицы на Онего» ответили на вопрос о подарках, которые они не ждут к празднику. Самым нежеланным презентом оказались сувениры и вещи с символом года. Против такого подарка проголосовали 202 человека (36%). На второе место вышли свечи и мыло ручной работы. За этот неудачный вариант подарка свои голоса отдали 94 респондента (16%). Замыкает тройку лидеров спиртное — 40 голосов (7%). За одежду, белье высказались 11 опрошенных (1%), за сладости, мандарины — 10 (1%), за косметику и парфюмерию — 7 (1%), за посуду — 6 (1%), а за технику — 2 (0%).

Вторым же по полярности в опросе ответом стал ответ: «Любой подарок — это лучше, чем ничего». Так считают 184 респондентов (33%).