Жителям Карелии объяснили, чем опасно лишнее тепло в квартирах

Глава Минздрава Карелии предостерег от слишком интенсивного обогрева жилья.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети объяснил, что излишнее тепло в квартирах может быть опасно для здоровья.

«Батареи, электрокамины и электрообогреватели не только дают тепло и комфорт, но и сильно сушат воздух, лишают его кислорода, которого зимой из-за перепада температур и так становится меньше. Из-за его недостатка человек чувствует хроническую сонливость, усталость, испытывает проблемы с концентрацией, сном», — написал министр.

По словам главы Минздрава, оптимальной считается влажность на уровне 45-55%. Между тем из-за работающих зимой батарей она может опускаться до 25-30%, что ведет к повышенной заболеваемости, плохо влияет на кожу.

Также министр посоветовал, что делать для минимизации негативного влияния отопления. «Самый простой, быстрый способ — делать регулярные влажные уборки и чаще проветривать комнаты (минимум два раза в день — утром и вечером). Мыть полы, вытирать пыль, не забывать заглядывать в труднодоступные уголки. Быстро увлажнить воздух в квартире можно с помощью подручных средств. Например, можно поставить широкие ёмкости с водой на подоконник или рядом с батареями», — написал Михаил Охлопков.

Также министр упомянул еще одну опасность — возможные пожары из-за неисправных обогревателей, и призвал к осторожность.