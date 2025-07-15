Жителям Карелии объяснили, откуда на поверхности озера «комки грязи»

В ведомстве сообщили, что из-за повышения биологической активности летом на поверхности акватории появляются иловые донные отложения: те самые «комки грязи».

После жалоб в социальных сетях на комки грязи на поверхности воды в Кондопожской губе Онежского озера в Минприроды объяснили их происхождение. В ведомстве сообщили, что из-за повышения биологической активности летом на поверхности акватории появляются иловые донные отложения: те самые «комки грязи».

– С повышением температуры воздуха вода также нагревается, что приводит к активизации жизнедеятельности микроорганизмов, водорослей, из которых состоят иловые донные отложения. Продуктом жизнедеятельности становится диоксид углерода (СО₂) в виде пузырьков, которые «отрывают» и поднимают фрагменты иловых отложений на поверхность водоема, – рассказали в Министерстве.

Скоплению иловых донных отложений способствует отсутствие ветра и волн. Известно, что по мере охлаждения воды фрагменты отложений вновь опустятся на дно водоема. Если будет усиление ветра и волн, то фрагменты ила будут разбиваться на более мелкие части и также опускаться на дно.