Жителям Карелии ограничат доступ в лес – появятся блок-посты

В республике ввели режим ограничения пребывания граждан в лесу, сообщили в Минприроды Карелии.

Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

С 12 июня лесничества организовывают посты на въездах в лес и устанавливают аншлаги для того, чтобы не пропускать местных жителей и приезжих.

Ограничения не касаются проезда по дорогам общего пользования.

Доступ в лес ограничили из-за частых лесных пожаров.

Напомним, по состоянию на 15 июня в лесах республики зарегистрировано 36 лесных пожаров.