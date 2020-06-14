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Жителям Карелии ограничат доступ в лес – появятся блок-посты

Новости. Общество
12:17, 15 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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В республике ввели режим ограничения пребывания граждан в лесу, сообщили в Минприроды Карелии.

Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

С 12 июня лесничества организовывают посты на въездах в лес и устанавливают аншлаги для того, чтобы не пропускать местных жителей и приезжих.

Ограничения не касаются проезда по дорогам общего пользования.

Доступ в лес ограничили из-за частых лесных пожаров. 

Напомним, по состоянию на 15 июня в лесах республики зарегистрировано 36 лесных пожаров.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-06-15 15:21:51
Шо, опять?! :) Вроде время мирное, а кругом полицаи и блокпосты!
zanoza
2020-06-15 15:30:46
User,++++++
Полицейское государство!
mobikk
2020-06-15 15:11:04
А где они столько сотрудников наберут...на эти блок-посты? там министерство если все выставить во главе с министром - на одну дорогу Петрозавоск - Деревянка и то не хватит на каждую развилку? С математикой у министра также - как и с этим решением .
кир
2020-06-15 14:36:15
Спички отобрать от самобытных. И делов то.
Ткачев
2020-06-15 14:41:28
кир, А как нам, язычникам быть. 6 июля не за горами. Очищение огнем, папоротник, голые девки и все такое...
кир
2020-06-15 14:57:52
Ткачев, молодец, всё знаешь. :)
Ткачев
2020-06-15 15:10:30
кир, Давно живу.
Неравнодушный
2020-06-15 14:12:43
Лес невозможно полностью оцифровать. Бегают там звери всякие незарегистрированные, без пропусков и масок, и гаджеты постоянно разряжаются.
Ткачев
2020-06-15 13:47:44
В нашем культурном обиходе мы не можем рассматривать лес как место посещения. Это не парк. Лес - это нечто доцивилизационное и потому не может посещаться. В нем можно блуждать, в него можно входить, в нем можно заблудиться, наконец. И можно ли запретить ходить в лес? Во избежание несчастных случаев, вызванных лесными пожарами, можно категорически запретить находиться в лесу, может быть так? Не знаю, в нашей культуре лес - не попадает под запрет. Это как запретить дышать воздухом.
Изя
2020-06-15 13:14:58
Что за правовой беспредел творят чинуши ? С самоизоляцией прокатило . теперь можно во всём нарушать законы и конституцию Рф . Развели балаган в государстве .(((((((((((
zanoza
2020-06-15 12:21:24
Это не законно!!! С каких пор лес стал собственностью Министерства природных ресурсов и экологии? Что ещё нам запретят, воздухом дышать???
новый
2020-06-15 12:24:46
zanoza, кому вам ? Тебе и твоим козявкам в носу ? Ты и так кроме углекислого газа ничего не производишь.
zanoza
2020-06-15 12:30:29
новый, зато ты производишь сто глупостей в час :)
zanoza
2020-06-15 15:27:39
кир, зато ты у нас "умность", такие перлы выдаёшь, обхохочешься :)
кир
2020-06-15 14:34:16
grisha, это ты самодовольная и самобытная глупость вместе с занозой.
zanoza
2020-06-15 13:27:08
grisha, +++++++
grisha
2020-06-15 13:17:20
zanoza, он глупости не производит. Он сам есть одна большая, очень неприятная глупость.
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