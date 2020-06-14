Жителям Карелии ограничат доступ в лес – появятся блок-посты

В республике ввели режим ограничения пребывания граждан в лесу, сообщили в Минприроды Карелии.
Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.
С 12 июня лесничества организовывают посты на въездах в лес и устанавливают аншлаги для того, чтобы не пропускать местных жителей и приезжих.
Ограничения не касаются проезда по дорогам общего пользования.
Доступ в лес ограничили из-за частых лесных пожаров.
Напомним, по состоянию на 15 июня в лесах республики зарегистрировано 36 лесных пожаров.
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