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Карелия - участник Федерального проекта по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи

Новости. Общество
16:33, 18 Ноября 2022
фото: Агентство развития профессионального мастерства

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Соглашение о взаимодействии в рамках проекта по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив, подписали Управление труда и занятности РК и координатор инициативы – Агентство развития навыков и профессий.

Участниками проекта могут стать граждане до 35 лет включительно, которые испытывают конкретные сложности при получении образования, те, кто не смог трудоустроиться в течение 6 месяцев после окончания учебного заведения, уволенные с военной службы, молодые многодетные родители и многие другие.

С полным списком категорий, а также деталями проекта можно ознакомиться в Постановлении правительства Российской Федерации.

Для каждого участника проекта после прохождения онлайн-диагностики будет составлен план индивидуального сопровождения, мероприятия которого организованы с учетом региональной потребности в кадрах. Республика Карелия определит этот запрос совместно с работодателями, образовательными учреждениями, органами службы занятости и организациями по поддержке малого и среднего предпринимательства Республики.

Сопровождать молодых людей в их карьерном пути будут кураторы – представители НКО, государственных организаций, социальных фондов и других органов, имеющие опыт работы с упомянутыми категориями участников. Они выступят в роли наставников и помогут сделать первые шаги на пути к трудоустройству и долгожданному получению дохода – главным результатам участия в проекте.

Мероприятия проекта по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи организованы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

В Карелии продолжается обучение по таким направлениям, как парикмахерское искусство, основы бухгалтерского учета, делопроизводство и кадровое дело, архивариус, менеджер в сфере туризма и бизнес-планирование.

Если вы хотите бесплатно получить новую востребованную профессию, устроиться на работу и стать успешным, то успейте до 21 ноября 2022 года зарегистрироваться на сайте career.worldskills.ru. Агентства развития профессионального мастерства.

По возникшим вопросам по обучению и регистрации на платформе проекта обращаться в ГАОУ ДПО РК «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов» контактный телефон: тел. +7 (8142) 57-53-83, +7 (906) 207-47-48 куратор проекта Регионального оператора.

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