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Петрозаводчанка перевела мошенникам 2 млн рублей

Новости. Происшествия
14:45, 02 Июня 2024
фото: © Jacob Wackerhausen / istockphoto

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Жителям Карелии под видом операторов сотовых компаний стали чаще звонить аферисты.

В полицию Петрозаводска обратилась 50-летняя горожанка и сообщила, что у нее похитили два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

На днях женщине поступил звонок якобы от оператора мобильной связи, который сообщил, что у нее истекает срок действия абонентского договора. Чтобы его продлить, звонивший попросил назвать код из сообщения, поступившего на телефон.

Спустя время жительница карельской столицы получила уведомление о попытке взлома ее аккаунта на портале «Госуслуги», затем ей через мессенджер стали звонить как будто бы представители банка.

Они убедили женщину, что кто-то оформляет кредиты от ее имени и предложили обезопасить денежные средства — взять кредит на такую же сумму и перевести на специальный счет. Пертозаводчанка выполнила все указания и перечислила неизвестным 2 000 000 рублей.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает, что мошенники используют различные преступные уловки, чтобы выманить денежные средства у жителей республики. Кем бы они ни представлялись по телефону, сотрудниками банков или правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи или работниками портала «Госуслуг»,  никогда не называйте коды из сообщений, номера банковских карт, паспортные данные.

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