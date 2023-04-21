Жителям Карелии подробно расскажут о расселении аварийного жилья

Минстрой Карелии проведет «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения «аварийки».

Сотрудники регионального министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ответят на вопросы жителей республики.

В четверг, 29 июня, с 16 до 17 часов в Минстрое будет работать «горячая линия», сообщили в ведомстве.

Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Телефон «горячей линии»: 8 (8142) 78-51-57.