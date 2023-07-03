Жителям Карелии подробно расскажут, с чем связано повышение тарифов

Госкомитет Карелии по ценам и тарифам проведет «горячую линию» по вопросам регулирования цен и тарифов в республике.

Специалисты регионального Госкомитета по ценам и тарифам ответят на вопросы жителей Карелии.

В четверг, 6 июля, с 16.00 до 17.00 часов, в Госкомитете по ценам и тарифам будет работать «горячая линия», сообщили в ведомстве.

Жители Карелии смогут получить консультации руководителей и специалистов ведомства, а также задать вопросы о том, как выросли тарифы в Карелии, с чем это связано, когда ждать следующего повышения, о соблюдении установленных цен и тарифов в социально значимых сферах и другие.

Телефон «горячей линии»: 8 (8142) 77-79-49.