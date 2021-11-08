Жителям Карелии покажут антикоррупционную мелодраму «Чиновница» (18+)

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере нового original-сериала «Чиновница».

Это совместный проект KION Originals, «Киностудии КИТ» и Первого канала. Главные роли в проекте исполнили Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова, Яна Гладких и другие звезды российского кино. Режиссером сериала выступила Оксана Карас.

«Чиновница» — антикоррупционная мелодрама о жизни служащей госаппарата регионального Минздрава Арины Алферовой, роль которой играет Виктория Толстоганова. В ее жизни все складывается крайне удачно: хорошая квартира в центре, приличная иномарка, утренняя укладка в салоне каждый день, шопинг-туры в Москву по выходным. Солидная должность начальника финансового департамента, а также «спасибо за помощь» в конвертах с наличными позволяют с легкостью оплачивать все капризы. Взятки для Арины — в порядке вещей, но берет она их с умом, лишний раз страхуется от возможных рисков. Алферова является звеном коррупционном схемы, тем временем контрафактные лекарства распространяются по региону, но никто не бьет по этому поводу тревогу. Привычную череду событий прерывает судьбоносная трагедия, произошедшая в жизни Алферовой: ее мир рушится как замок из песка. Лишь сейчас она задумывается о рисках, с которыми сопряжена коррупционная составляющая ее работы. Вооружившись гневом, отчаянием и знаниями о том, как всё действительно устроено изнутри, героиня Толстогановой решает бросить вызов системе и всей её теневой структуре.

Авторы «Чиновницы» изучают внутренние мотивы и характеры людей, которые напрямую связаны с коррупцией. Сериал посвящен процессу пробуждения человечности и сознательности коррупционера, ранее беззаботно наслаждающегося беспроблемной жизнью. Главная героиня в один момент понимает, что у нее есть совесть и решает прислушаться к ней.

«Чиновница» — еще и история о мести, а также о том, можно ли выйти все-таки сегодня выйти из системы или же она поглощает тебя целиком и безвозвратно.

Съемки проекта проходили в Ленинградской области — в окрестностях Санкт-Петербурга, а также в Выборге и Кронштадте. Однако в кадре не будет узнаваемых городских окраин. В проекте создан образ некоего провинциального города с выходом к воде.

Режиссером проекта выступила Оксана Карас, ее полнометражные фильмы («Хороший мальчик», «Выше неба», «Доктор Лиза») становились участниками и лауреатами как российских, так и международных кинофестивалей.

Сериал «Чиновница» состоит из 8 серий, которые будут выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION каждую неделю. Сейчас в онлайн-кинотеатре уже можно посмотреть две первые серии.

Трейлер: youtu.be