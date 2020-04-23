Жителям Карелии предлагают нарисовать афишу для БЭФФ-2020

Баренц Экологический Фильм Фестиваль объявляет конкурс плакатов для афиш, сообщили в Минкультуры Карелии.

Плакаты на конкурс принимаются в электронном виде до 10 мая.

Планируется, что традиционный Баренц Экологический Фильм Фестиваль пройдет в Москве, Петрозаводске и финском Йоэнсуу с 30 июля по 2 августа.



Организаторы события предлагают жителя БЭФФ-2020. Плакат должен быть лаконичным и нести смысл современных технологий на благо планеты, а также должен быть понятен на русском и английском языке.

Изображение в формате tiff, jpeg принимаются на электронную почту beffest@gmail.com. Победителя определят с помощью голосования, которое завершится 17 мая, и на основе мнения экспертов.

Группа фестиваля "ВКонтакте".