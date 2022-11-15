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Жителям Карелии предлагают нарисовать героев русских сказок

Новости. Общество
16:00, 30 Ноября 2022
фото: placepic.ru

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Рисунки отправят детям Донбасса и освобожденных территорий.

С 1 декабря в Карелии стартует акция #НарисуйГероя. В ее рамках всем желающим предлагают нарисовать героев русских сказок и детских произведений. Рисунки отправят детям Донбасса и освобождённых территорий, где иллюстрации послужат предметами интерьера в школах, больницах и библиотеках.

Участвовать в акции могут как профессиональные художники, так и любители, можно подходить к творчеству как персонально, так и коллективно. О правилах и условиях акции на своей странице в соцсетях рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Карелии Анна Лопаткина.

Чтобы стать украшением стен, рисунок должен быть написан на холсте на подрамниках размером от 40Х40 см. масляными или акриловыми красками.

Чтобы работы не пострадали при транспортировке, Народный фронт просит приносить их без рамок в стеклах. Кроме того, работы могут быть оцифрованы с рисунка и нанесены на холст или пластик.

Увековечить себя в изобразительном искусстве можно на оборотной стороне работы. Там необходимо указать полные данные о том, кто написал картину, возраст автора и название сказки и героя.

«Картины побудят детей прочитать книги, найти историю героя картины в книжке, а книжки, направленные в библиотеки в ходе сентябрьской акции, не будут стоять на полке, а станут любимы и востребованы», - рассказывает Анна Лопаткина о смысле акции.

Акция продлится до 31 января 2023 года. Картины ждут сразу после зимних каникул в региональном отделении Народного Фронта по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.3, каб.4. Контактный номер телефона: 59-57-84.

Все собранные работы карельское отделение Народного Фронта обещает также разместить в социальной сети в ВКонтакте.

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