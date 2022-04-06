Жителям Карелии предлагают откорректировать летнее расписание автобусов

В проект летнего расписание вносятся корректировки, сообщается в паблике автовокзала.

«Обращаем ваше внимание на то, что размещенное летнее расписание автобусов является проектом, который будет корректироваться до момента вступления в силу на основании ваших обращений», — сообщается в паблике автовокзала.

Оставить обращения можно в разделе «обратная связь» на официальном сайте автовокзала, а также в группе ВКонтакте.