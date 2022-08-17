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Жителям Карелии предлагают поддержать больных детей, подарив учителю 1 сентября только один букет

Новости. Общество
07:00, 19 Августа 2022
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Благотворительный фонд имени Арины Тубис накануне Дня знаний проводит акцию «Букет надежды».

Цель акции — поддержать детей с тяжелыми заболеваниями, которые 1 сентября не смогут пойти в школу из-за сложного лечения.

«В День знаний по традиции преподавателям дарят огромное количество цветов. Мы предлагаем ограничиться одним красивым букетом — достойным подарком, который родители и дети могут приобрести совместно и подарить своему любимому учителю. А сэкономленные деньги перевести в Благотворительный фонд имени Арины Тубис на поддержку детей с тяжелыми диагнозами», — пишет создатель фонда Юлия Тубис.

В прошлом году, по информации фонда, в благотворительной акции приняли участие 68 классов из разных уголков Карелии, была собрана сумма более 430 тысяч рублей. Эти деньги помогли подопечным фонда своевременно получить лекарства, лечебное питание, дорогостоящее лечение.

«В этом году мы также ждем от вас поддержки! И благодарим всех тех, кто ранее уже принимал участие в акции. Благодаря вашей помощи дети быстрее возвращаются в свое спокойное и обычное детство. Ведь Каждый ребенок хочет быть дома, учиться, встречаться с друзьями, веселиться и мечтать, и самое главное, быть здоровым», — написала Юлия Тубис.

Подробнее об участии в акции можно узнать здесь.

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