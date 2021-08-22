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Жителям Карелии предлагают поддержать больных детей, сэкономив на цветах для учителей 1 сентября

Новости. Общество
09:50, 23 Августа 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Благотворительный фонд имени Арины Тубис накануне Дня знаний проводит акцию «Букет надежды».

Цель акции — поддержать детей с тяжелыми заболеваниями, которые 1 сентября не смогут пойти в школу из-за сложного лечения.

«В День знаний по традиции преподавателям дарят огромное количество цветов. Мы предлагаем ограничиться одним красивым букетом — достойным подарком, который родители и дети могут приобрести совместно и подарить своему любимому учителю. А сэкономленные деньги перевести в Благотворительный фонд имени Арины Тубис на поддержку детей с тяжелыми диагнозами», — пишет создатель фонда Юлия Тубис.

В прошлом году благодаря акции в фонд поступило 300 000 рублей. Эти деньги помогли подопечным фонда  своевременно получить лекарства, лечебное питание, дорогостоящее лечение.

«В этом году мы также ждем от вас поддержки! И благодарим всех тех, кто ранее уже принимал участие в акции. Благодаря вашей помощи дети быстрее возвращаются в свое спокойное и обычное детство. Ведь Каждый ребенок хочет быть дома, учиться, встречаться с друзьями, веселиться и мечтать, и самое главное, быть здоровым», — пишет Юлия Тубис.

Подробнее об участии в акции можно узнать здесь.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-08-23 10:33:35
Идиотская инициатива!
Мало того, что у учителей и так не слишком много радостей в работе, чтобы лишаться и этой. Так еще и как себе представляют себе реализацию инициативы эти дети смартфонов? Родительский комитет, в середине августа, начинает обзвон родителей, с целью сбора денег на цветы! Кого-то нет в городе, кто-то отказался, кто-то везет цветы с дачи...
Проявил бы фонд разум. Призвал бы кандидатов на выборах, пожертвовать часть денег на детей, вместо бессмысленной агитации. Та же Пивненко, вместо трат на пиар в СМИ, окупила бы половину букетов Птз. Всё равно не отражается в статьях, что это из избирательного фонда. А значит эту черную кассу может израсходовать и по-другому.
бюджет
2021-08-23 10:27:00
Не, клево! Кричали, что с богатых, за счет 2% НДФЛ собирают, и собрали десятки ярдов на лечение детей!!!! КАК ТАК ТОГДА?
Сергей
2021-08-23 10:22:28
Пиар-акция - явно бредовая !!!
User
2021-08-23 10:12:33
Работают поправки в Конституцию?
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