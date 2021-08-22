Жителям Карелии предлагают поддержать больных детей, сэкономив на цветах для учителей 1 сентября

Благотворительный фонд имени Арины Тубис накануне Дня знаний проводит акцию «Букет надежды».

Цель акции — поддержать детей с тяжелыми заболеваниями, которые 1 сентября не смогут пойти в школу из-за сложного лечения.

«В День знаний по традиции преподавателям дарят огромное количество цветов. Мы предлагаем ограничиться одним красивым букетом — достойным подарком, который родители и дети могут приобрести совместно и подарить своему любимому учителю. А сэкономленные деньги перевести в Благотворительный фонд имени Арины Тубис на поддержку детей с тяжелыми диагнозами», — пишет создатель фонда Юлия Тубис.

В прошлом году благодаря акции в фонд поступило 300 000 рублей. Эти деньги помогли подопечным фонда своевременно получить лекарства, лечебное питание, дорогостоящее лечение.

«В этом году мы также ждем от вас поддержки! И благодарим всех тех, кто ранее уже принимал участие в акции. Благодаря вашей помощи дети быстрее возвращаются в свое спокойное и обычное детство. Ведь Каждый ребенок хочет быть дома, учиться, встречаться с друзьями, веселиться и мечтать, и самое главное, быть здоровым», — пишет Юлия Тубис.

Подробнее об участии в акции можно узнать здесь.