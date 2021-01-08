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Жителям Карелии предлагают поехать на службу в Чечню за 42 тысячи рублей в месяц

Новости. Общество
11:02, 09 Января 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Управление Росгвардии по Карелии приглашает на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.

Служба будет проходить в Грозном.

Требования к кандидатам:

- возраст – от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);

- образование – не ниже основного (общего) – 9 классов;

- физическая развитость;

- кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации;

- предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины.

Условия прохождения службы и социальные гарантии:

- денежное довольствие от 42 тысяч рублей и выше;

- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);

- перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

- возможность получения бесплатного образования;

- страхование жизни и здоровья;

- пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги.

Желающие могут обращаться по адресу: Управление Росгвардии по Республике Карелия, Петрозаводск, ул. Советская, 22, тел: 8(8142)35-35-77.

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Комментарии

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Generalus87
2021-01-09 11:15:38
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