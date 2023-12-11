Жителям Карелии предлагают погадать по Калевале

Говорят, что самая мудрая книга карелов не врет.
В паблике Национального театра Карелии предложили всем желающим обратиться к рунам и погадать.
В комментариях к посту нужно назвать номер страницы с 17 по 568 и строфы с 1 по 9.
Например: страница 333, строфа 5.
«И мы ответим вам предсказанием из самой мудрой книги карелов — «Калевалы», — написали в источнике.
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