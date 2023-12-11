Жителям Карелии предлагают погадать по Калевале

Говорят, что самая мудрая книга карелов не врет.

В паблике Национального театра Карелии предложили всем желающим обратиться к рунам и погадать.



В комментариях к посту нужно назвать номер страницы с 17 по 568 и строфы с 1 по 9.

Например: страница 333, строфа 5.

«И мы ответим вам предсказанием из самой мудрой книги карелов — «Калевалы», — написали в источнике.