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Жителям Карелии предлагают помочь собрать в школу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Новости. Общество
10:32, 15 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Акция "Соберем детей в школу" продлится в Карелии до 31 августа.

Благотворительный фонд "Материнское сердце" вновь проводит акцию по собору детей в школу.

Детям можно подарить рюкзаки и ранцы, пеналы, школьные дневники, тетради и альбомы, , цветную бумагу и картон, акварельные краски, гуашь, кисточки, карандаши, ручки, фломастеры, пластелин, клей, ножницы, школьную и спортивную одежду и обувь в хорошем состоянии.

"На протяжении многих лет, мы помогаем семьям в трудной жизненной ситуации собирать все не обходимые школьные принадлежности для школы и детского сада. Давайте делать добро вместе!" – пишут в паблике фонда.

Подробности участия в акции, которая завершится 31 августа, можно узнать здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-15 11:20:21
Слишком много всяких фондов развелось. Граждане, будьте бдительны.
Изя
2020-07-15 10:36:04
Может ещё к Трампу обратится, раз нищета уже до такого докатилась: всем миром в школу собираем, а в каждый день в СМИ инфа о "обнаружении" украденных миллиардов из бюджета, ну смешно уже....
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