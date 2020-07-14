Жителям Карелии предлагают помочь собрать в школу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Акция "Соберем детей в школу" продлится в Карелии до 31 августа.

Благотворительный фонд "Материнское сердце" вновь проводит акцию по собору детей в школу.

Детям можно подарить рюкзаки и ранцы, пеналы, школьные дневники, тетради и альбомы, , цветную бумагу и картон, акварельные краски, гуашь, кисточки, карандаши, ручки, фломастеры, пластелин, клей, ножницы, школьную и спортивную одежду и обувь в хорошем состоянии.

"На протяжении многих лет, мы помогаем семьям в трудной жизненной ситуации собирать все не обходимые школьные принадлежности для школы и детского сада. Давайте делать добро вместе!" – пишут в паблике фонда.

Подробности участия в акции, которая завершится 31 августа, можно узнать здесь.