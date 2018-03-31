Жителям Карелии предлагают принять участие в конкурсе по борьбе с ямами и ухабами

ОНФ запустил конкурс видеороликов "Дорогам – зеленый цвет", в рамках которого каждый желающий может рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте.

Как рассказали организаторы, цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников на проблемы качества дорог и безопасности дорожного движения, а также привлечь новых пользователей ресурса "Карта убитых дорог" ОНФ.

В ОНФ напомнили, что на "Карте убитых дорог" дороги окрашены в четыре цвета: красный (после того как ее отметили пользователи), желтый (если дорога добавлена в план ремонта), фиолетовый (отмеченный участок попал в планы ремонта по программе "Безопасные и качественные дороги") и зеленый (дорогу капитально отремонтировали). Таким образом, активисты проекта ОНФ стремятся к тому, чтобы все дороги были окрашены в зеленый цвет.

Участники конкурса должны представить видеоролики о дорогах, добавленных на "Карту убитых дорог" ОНФ (www.dorogi-onf.ru). Это могут быть истории о том, как местные власти отремонтировали дорогу после ее появления на интерактивной карте, а также ролики с призывом обратить внимание на проблемный участок. Сюжет ролика ограничивается лишь воображением и креативностью автора. Единственное условие: он должен быть связан с дорожной тематикой. При этом условия конкурса не запрещают использовать графические редакторы.

Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин, причем у ролика может быть как один автор, так и авторский коллектив. Работы принимаются с 2 по 29 апреля 2018 года.

Все желающие должны разместить видеоролики, хронометраж которых не превышает 90 секунд, на одном из видеохостингов или в социальных сетях (на выбор). Ссылка на видеоролик должна быть рабочей до 31 декабря 2018 г. – передается в оргкомитет конкурса вместе с заявкой по электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. В заявке необходимо указать ссылку на сайте www.dorogi-onf.ru на ту дорогу, о которой идет речь в ролике.

Технические требования к оформлению видеороликов будут указаны в положении о конкурсе, которое будет опубликовано на сайте www.dorogi-onf.ru не позднее 1 апреля. Видеоролики, прошедшие регистрацию, будут публиковаться в группах проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в социальных сетях. Организаторы подчеркнули, что ролики перед публикацией обязательно будут проходить премодерацию и участникам может быть отказано в публикации без объяснения причин.

"Важно, что конкурс будет всероссийским, мы приглашаем к участию жителей всех уголков нашей страны. В роликах может быть любое количество людей в кадре, зовите, пожалуйста, друзей, коллег, родных. В сюжетах мы приветствуем экспрессивную подачу: сообщайте все, что у вас накипело на душе, и используйте совершенно любой реквизит – кроме автомобилей, там может фигурировать все, что угодно, что поможет вам донести до зрителей главную идею. Главное, чтобы это не нарушало российское законодательство и правила дорожного движения", – сказал координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая, информация о победителях появится на сайте и в социальных сетях проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

"Для победителей мы подготовили ценные призы. Они смогут получить видеокамеру, оптический стабилизатор для телефона и фотоаппараты с моментальной печатью фотографий. Обязательно будут и поощрительные призы", – отметил Александр Васильев.