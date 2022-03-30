Жителям Карелии предлагают сделать пасхальные куличики тем, кто мерзнет от одиночества

Социальный центр «Попечение» приглашает принять участие в весенней акции «Пасхальная радость» для одиноких пенсионеров Петрозаводска и районов Карелии.

Желающим принять участие в весенней акции «Пасхальная радость» предлагают сделать пасхальную поздравительную открытку, приложить к ней чай и сладости к чаю или пасхальный куличик и принести в центр «Попечение» до 20 апреля.

«Мы ждём вас по адресу Вольная, 1 с 10.00 до 13.00 ежедневно. Давайте подарим частичку своего доброго сердца тем, кто мёрзнет от одиночества!», — обратились организаторы к неравнодушным жителям республики.