Жителям Карелии предлагают сделать прививку от гриппа

В республике начинается кампания по иммунизации против вирусов гриппа.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по линии Минздрава России в республику поступило 90480 доз вакцины «Совигрипп» для взрослых. Вакцина распределена в медицинские организации и сейчас силами уполномоченной фармацевтической организации по графику развозится по пунктам вакцинации. Поступление «детской» вакцины ожидается, сообщается на сайте регионального правительства.

Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

«Напоминаю, что прививки против вирусов гриппа и против коронавируса можно делать одновременно. Лучше сделать это до начала сезонного подъема заболеваемости», — отметил министр.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков предупредил о приближении очередной волны коронавируса и напомнил о вакцинации как единственном способе защиты от опасного вируса.