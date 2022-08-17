Жителям Карелии предлагают сделать прививку от гриппа

В республике начинается кампания по иммунизации против вирусов гриппа.
Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по линии Минздрава России в республику поступило 90480 доз вакцины «Совигрипп» для взрослых. Вакцина распределена в медицинские организации и сейчас силами уполномоченной фармацевтической организации по графику развозится по пунктам вакцинации. Поступление «детской» вакцины ожидается, сообщается на сайте регионального правительства.
Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.
«Напоминаю, что прививки против вирусов гриппа и против коронавируса можно делать одновременно. Лучше сделать это до начала сезонного подъема заболеваемости», — отметил министр.
Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков предупредил о приближении очередной волны коронавируса и напомнил о вакцинации как единственном способе защиты от опасного вируса.
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