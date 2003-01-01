Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

Открыт набор добровольцев на главный спортивный праздник осени — Республиканский легкоатлетический кросс памяти А.Ф. Кивекяса.

Соревнования пройдут 4 октября на территории комплекса «Курган». Это событие объединит спортсменов со всей Карелии и гостей республики, сообщили на странице Центра спортивной подготовки Карелии.

Волонтёры будут помогать на старте и финише, направлять участников на трассах, работать в зоне награждения и создавать атмосферу спортивного праздника.

Организаторы добавляют, что для добровольцев это опыт участия в масштабном событии, новые знакомства.

В рамках кросса проведут забеги разных возрастных групп, личный зачёт для всех желающих, развлекательную программу.

Регистрация для волонтёров проходит по ссылке. (16+)