14:16, 15 Марта 2018
Жителям Карелии предлагают зарплату на 30% меньше той, на которую они рассчитывают
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Работодатели в Карелии предлагают потенциальным работникам зарплату, в среднем, 23,5 тыс. рублей - на 30% меньше, чем просят претенденты.
Это следует из данных, предоставленных рекрутинговым агентством HeadHunter по Северо-Западу. Агентство проанализировало 1,2 тыс. вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Карелии в период с 1 по 28 февраля 2018 года, и подвело итоги месяца.
Кому карельские работодатели готовы в марте предложить самую большую заработную плату, можно узнать на сайте деловой инернет-газеты "Вести Карелии".
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