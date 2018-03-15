Жителям Карелии предлагают зарплату на 30% меньше той, на которую они рассчитывают

Работодатели в Карелии предлагают потенциальным работникам зарплату, в среднем, 23,5 тыс. рублей - на 30% меньше, чем просят претенденты.

Это следует из данных, предоставленных рекрутинговым агентством HeadHunter по Северо-Западу. Агентство проанализировало 1,2 тыс. вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Карелии в период с 1 по 28 февраля 2018 года, и подвело итоги месяца.

Кому карельские работодатели готовы в марте предложить самую большую заработную плату, можно узнать на сайте деловой инернет-газеты "Вести Карелии".