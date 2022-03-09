Жителям Карелии предложили досрочно отремонтировать лифты в домах за счет взносов на капремонт

Фонд капитального ремонта Карелии обратился к жильцам домов с предложением подать заявки на досрочный ремонт лифтов за счет взносов на капремонт.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Фонда.

«Сообщаем о возможности выполнения запланированных на 2023 год работ по капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирных домов ранее срока, установленного региональной программой (капремонта — прим. ред.)», — пояснили в Фонде.

Если жильцы перечисляют взносы по квитанциям напрямую в Фонд, то досрочный ремонт лифтов сделают автоматически, а тем, кто направляет деньги на специальный счет, необходимо отказаться от этого способа и тоже начать платить по квитанциям.

«Собственникам помещений таких домов необходимо принять решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта (формирование фонда на общем счете регионального оператора)», — добавили в Фонде.

На сайте организации размещен перечень многоквартирных домов, в отношении которых возможно проведение капитального ремонта лифтов в 2022 году.