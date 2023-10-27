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Жителям Карелии предложили достать лыжи

Новости. Общество
13:55, 28 Октября 2023
фото: © Денис Урликов / Спорт - норма жизни Карелия / ВК

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Снегопад оперативно использовали в своих целях спортсмены и встали на лыжи.

Спортивная общественность Петрозаводска мгнвенно  среагировала на текущую обстановку в городе и использовала  снегопад в свою пользу. 

Как известно, снегу всегда рады дети и лыжники. Нескончаемому снегопаду — в особенности, причем только они.

В паблике «Спорт — норма жизни Карелия» позвали всех неравнодушных к спорту встать на лыжи.

«Ну что, достаем лыжи?» — обратились ко всем местные спортсмены.

«Первый снег уже на Республиканском спорткомплексе „Курган“, ждем любителей лыжных видов спорта!» — написали в сети.

Ранее мы писали о том, снег завалил все вокруг в Петрозаводске.

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