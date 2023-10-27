Жителям Карелии предложили достать лыжи

Снегопад оперативно использовали в своих целях спортсмены и встали на лыжи.

Спортивная общественность Петрозаводска мгнвенно среагировала на текущую обстановку в городе и использовала снегопад в свою пользу.

Как известно, снегу всегда рады дети и лыжники. Нескончаемому снегопаду — в особенности, причем только они.

В паблике «Спорт — норма жизни Карелия» позвали всех неравнодушных к спорту встать на лыжи.

«Ну что, достаем лыжи?» — обратились ко всем местные спортсмены.



«Первый снег уже на Республиканском спорткомплексе „Курган“, ждем любителей лыжных видов спорта!» — написали в сети.

Ранее мы писали о том, снег завалил все вокруг в Петрозаводске.