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Жителям Карелии предложили переходить на отечественные препараты

Новости. Общество
15:50, 20 Марта 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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При отсутствии импортных препаратов заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Ирина Ховченина предложила переходить на российские лекарства.

Сегодня Карелия столкнулась с дефицитом жизненно важных препаратов. Люди с хроническими заболеваниями, жизнь которых зависит от ежедневного приема лекарств, жалуются, что не могут приобрести их в аптеках. Особую тревогу вызывает отсутствие таких препаратов, как «Эутирокс» и «L-Тироксин», применяющихся для лечения щитовидной железы, а также инсулинов для диабетиков, гормональных препаратов для женщин «Фемостон», антикоагулянтов «Ксарелто» и препаратов для больных бронхиальной астмой.

Руководство Минздрава Карелии, а также представители аптечной сети ответили, как решается вопрос с лекарственным обеспечением.

Замначальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Ирина Ховченина рассказала, что последние годы руководство страны направляло большие усилия для того, чтобы обеспечить лекарственную безопасность населения России, давая госзадания нашим фабрикам и заводам для разработки отечественных дженериков (аналогов оригинальных препаратов), чтобы не зависеть полностью только от импортных препаратов.

«И наши дженерики очень хорошего качества. Многие из них производятся на заводах, которые готовят препараты по международным стандартам качества GMP, поэтому не нужно их бояться, нужно просто их использовать: переходить на наши российские лекарства», - сказала Ирина Ховченина и добавила, что наш отечественный инсулин, который производит «Герофарм», по качеству не хуже, чем импортный.

Что делать людям, которым не подходят аналоги, ответил глава Минздрава Михаил Охлопков. Читайте здесь.

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