Жителям Карелии предложили сделать флюорографию выходного дня

Любой взрослый житель республики может бесплатно и без записи пройти обследование в РПТД.

Специалисты Республиканского противотуберкулезного диспансера Карелии привлекают жителей на диагностику легочных заболеваний. Об этом сообщили в паблике регионального Минздрава.



Как показала практика, формат флюорографии выходного дня оказался удобным для пациентов. В прошлом году возможностью сделать флюорографическое обследование в выходной день воспользовались 92 человека, у двоих из них были выявлены онкологические заболевания.



В 2024 году эта работа продолжается. Каждое первое воскресенье месяца, начиная с 4 февраля, любой взрослый житель Карелии может бесплатно и без записи сделать флюорографию в РПТД.