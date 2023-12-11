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Жителям Карелии пришелся по душе тринадцатый Дед Мороз

Новости. Общество
08:20, 13 Декабря 2023
фото: Администрация Олонецкого гороже

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На Олонецких играх Дедов Морозов определился победитель конкурса зрительских симпатий.

На юге Карелии, на Олонецких Играх Дедов Морозов, подвели итоги голосования за "Приз зрительских симпатий". Об этом рассказали в паблике местной администрации.

По результатам онлайн-голосования в номинации "Приз зрительских симпатий" победил Дед Мороз №13 из города Подпорожье Ленинградской области.

Власти района поздравили победителя, пообещав в скором времени отправить награду за победу.

Напомним, ранее по просьбам жителей Олонецкого района администрацией было принято решение сделать еще одну номинацию фестиваля - приз зрительских симпатий.

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