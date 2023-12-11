Жителям Карелии пришелся по душе тринадцатый Дед Мороз

На Олонецких играх Дедов Морозов определился победитель конкурса зрительских симпатий.
На юге Карелии, на Олонецких Играх Дедов Морозов, подвели итоги голосования за "Приз зрительских симпатий". Об этом рассказали в паблике местной администрации.
По результатам онлайн-голосования в номинации "Приз зрительских симпатий" победил Дед Мороз №13 из города Подпорожье Ленинградской области.
Власти района поздравили победителя, пообещав в скором времени отправить награду за победу.
Напомним, ранее по просьбам жителей Олонецкого района администрацией было принято решение сделать еще одну номинацию фестиваля - приз зрительских симпатий.
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