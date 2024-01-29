Жителям Карелии произвели перерасчет платы за ЖКУ более 2,2 млн рублей

По результатам проверок Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору треть от общей суммы перерасчета - корректировка платы за электроэнергию.

В Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору в прошлом году от жителей республики поступило 1382 обращения — все они касались проверки правильности начисления коммунальных платежей. Это почти каждое четвертое обращение от общего числа поступивших в Госкомитет в минувшем году, сообщили ведомстве.

Чаще всего жители многоквартирных домов обращаются по вопросам начисления платы за коммунальные ресурсы, а также некорректным применением тарифа на содержание и ремонт общего имущества.

Как рассказали в надзорном ведомстве, Госкомитет провел 76 внеплановых проверок в отношении исполнителей услуг. Для устранения выявленных нарушений при начислении платы выдано 38 предписаний.

По результатам проверок жильцам многоквартирных домов Карелии в 2023 году произведена корректировка платы за ЖКУ более 2 миллионов 240 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены им в виде платы за жилищно-коммунальные услуги. Треть от общей суммы перерасчета — больше 740 тысяч рублей — это корректировка платы за электроэнергию на общедомовые нужды в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.