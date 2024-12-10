Жителям Карелии рассказали, что делать при виде беспилотника

Председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказал, что делать при виде беспилотника.

Председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков рассказал, как действовать при обнаружении дрона.



Вопрос о действиях при обнаружении беспилотных летательных аппаратов актуален для граждан.



При обнаружении БПЛА необходимо в первую очередь обеспечить собственную безопасность, укрываясь в помещении или за деревьями, отметил Олег Поляков.



Если беспилотник оснащён взрывным устройством, он способен разрушить небольшое строение и нанести некритические повреждения капитальному зданию. Следует быстро оценить с точки зрения безопасности место, где вы находитесь, и по возможности найти безопасное укрытие — например, капитальное строение или подвал, отметил глва Госкомитета по ОЖ и БН.



Обязательно следует сообщить об обнаружении беспилотных объектов по номеру телефона «112» или «102». Также можно позвонить в УФСБ Карелии: 8 (8142) 78-52-03.

«Укажите своё местоположение, время и место обнаружения, а также характер поведения беспилотника», — добавил автор поста.