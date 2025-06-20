Жителям Карелии рассказали, что делать при встрече с лисой в городе

В населённых пунктах Карелии регулярно фиксируются случаи появления лис.
И это опасно, рассказали в Республиканском центре ветеринарии.
Сотрудники объяснили, почему нельзя контактировать с лисами:
— Дикие животные могут быть переносчиками бешенства — неизлечимого заболевания
— Вирус передается через укус, оцарапывание или даже ослюнение
— Больные животные теряют страх перед людьми и могут подойти очень близко️.
Важно также знать, что здоровые лисы обычно избегают людей. В центре дали рекомендации при встрече с лисой:
— При встрече не приближайтесь к ней
— Не пытайтесь кормить или гладить дикое животное
— Не делайте селфи с лисой.
Необходимо обезопасить питомцев: регулярно вакцинировать домашних животных от бешенства. На ветеринарных станциях доступна бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства российской вакциной.
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