Жителям Карелии рассказали, что делать при встрече с лисой в городе

В населённых пунктах Карелии регулярно фиксируются случаи появления лис.

И это опасно, рассказали в Республиканском центре ветеринарии.

Сотрудники объяснили, почему нельзя контактировать с лисами:

— Дикие животные могут быть переносчиками бешенства — неизлечимого заболевания

— Вирус передается через укус, оцарапывание или даже ослюнение

— Больные животные теряют страх перед людьми и могут подойти очень близко️.

Важно также знать, что здоровые лисы обычно избегают людей. В центре дали рекомендации при встрече с лисой:

— При встрече не приближайтесь к ней

— Не пытайтесь кормить или гладить дикое животное

— Не делайте селфи с лисой.

Необходимо обезопасить питомцев: регулярно вакцинировать домашних животных от бешенства. На ветеринарных станциях доступна бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства российской вакциной.