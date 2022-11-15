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Жителям Карелии рассказали, как и почему изменились коммунальные тарифы

Новости. Общество
09:33, 19 Декабря 2022
фото: кадр трансляции

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Председатель Госкомитета РК по ценам и тарифам ответил на вопросы в прямом эфире «ЦУР Объясняет»

Центр управления регионом Карелии продолжает серию прямых эфиров с представителями органов власти. В этот раз на вопросы жителей Карелии ответил председатель Госкомитета РК по ценам и тарифам Станислав Хазанович. Он разъяснил, в чем разница тарифа и коммунального платежа.

«Платеж состоит из объема потребленного ресурса и его тарифа. То есть для того, чтобы посчитать коммунальный платеж, нужно умножить тариф на объем потребленного ресурса. Тариф — это гарантия компенсации тех расходов, которые несет ресурсоснабжающая организация при выработке и поставке ресурсов потребителям. С другой стороны, это гарантия для потребителей, что ресурс будет поставлен в любой населенный пункт»

В зависимости от того, какой ресурс поставляют организации, их расходы могут отличаться, а также они могут меняться за счет различных экономических факторов. Тарифы повышаются прежде всего для того, чтобы компенсировать экономически обоснованные расходы ресурсоснабжающим организациям.

«Обычно повышение тарифа происходит с 1 июля ежегодно. В текущем году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053 было изменено правило утверждения тарифов. И тарифы были изменены с 1 декабря 2022 года и установлен рост платы граждан — 9%. Этим же постановлением в совокупности с иным законодательством в области тарифного регулирования в последующие полтора года изменение тарифов, повышение тарифов не предусмотрено», ― пояснил председатель Госкомитета РК по ценам и тарифам.

Система регулирования цен и тарифов осуществляется на федеральном, региональном и уровне муниципальных образований. С этим связано и повышение тарифов на электроэнергию для населения, дифференцированную по зонам суток, которое превысило 9%.

«Согласно приказу ФАС Россииот 27.05.2022 № 412/22 двухставочный тариф в ночной зоне должен быть доведен до 60% одноставочного тарифа без дифференциации по зонам суток. В ноябре текущего года тариф по ночной зоне по республике Карелия не превышал 33%, поэтому он изменился сильнее. При этом дифференцированные по зонам суток тарифы в республике Карелия по-прежнему являются одними из самых низких на Северо-Западе, а ночной тариф — самым низким на Северо-Западе.

Государственный комитет РК по ценам и тарифам устанавливает цены и тарифы тех социально значимых сфер, которые определяет государство, а также контролирует соблюдение установленных цен и тарифов и рост платы граждан. Граждане могут обращаться с вопросами на странице Госкомитета в соцсетях, по электронной почте rekrk@onego.ru или прийти лично по адресу г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова 8а.

Во время прямого эфира Станислав Хазанович ответил на десяток вопросов жителей Карелии. Если ответ на ваш вопрос не прозвучал, то он будет дан в соцсетях.

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