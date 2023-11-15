Жителям Карелии рассказали, как сменить пенсионный фонд

Граждане, решившие сменить страховщика со следующего года, должны направить заявление в Социальный фонд России до 1 декабря.

До 1 декабря можно сменить страховщика пенсионных накоплений, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Карелии.



Если у гражданина формируются пенсионные накопления, он может выбрать страховщика, который будет ими управлять. Это может быть, например, Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Граждане, решившие сменить страховщика со следующего года, должны направить заявление в СФР до 1 декабря текущего года.



Заявление о переходе к другому страховщику можно подать в клиентской службе Отделения СФР по Карелии или в электронной форме – на портале госуслуг, но на госуслугах необходимо иметь электронную подпись. Если в течение года было подано заявление о переводе пенсионных накоплений в другую организацию, а потом гражданин передумал, то до 31 декабря он может направить уведомление об отказе менять страховщика.



Для перевода пенсионных накоплений из Социального фонда России в НПФ или из одного НПФ в другой необходимо заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании.

При этом переход от одного страховщика к другому без потери инвестиционного дохода возможен только раз в пять лет. Если переходить чаще, то накопленный доход утратится.



Так, в текущем году 540 жителей Карелии уже направили в СФР заявления о переводе средств пенсионных накоплений из НПФ в Социальный фонд России.

Узнать, кто сегодня является страховщиком пенсионных накоплений, можно в любую клиентскую службу Социального фонда или в личном кабинете на портале госуслуг или сайте СФР, заказав справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета.

Важно понимать, отметили в отделении Соцфонда Карелии, что пенсионные накопления есть не у всех, не нужно путать их с обычной страховой пенсией. Пенсионные накопления формировались только у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счёт уплаты страховых взносов в ПФР, а также у всех участников программы государственного софинансирования (тысяча на тысячу) и у тех, кто направил материнский капитал на формирование будущей пенсии. Также в 2002-2004 годах накопительная часть пенсии в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953-1966 года рождения и у женщин 1957-1966 года рождения. С 2014 года отчисления работодателей полностью направлялись на формирование только страховой пенсии.



При достижении пенсионного возраста те, у кого формировались пенсионные накопления, могут получить их либо полной суммой, либо в виде пожизненной накопительной пенсии – в зависимости от размера пенсионных накоплений.

Кроме того, пенсионные накопления можно оставить наследникам. В случае смерти гражданина, которому еще не выплачивались средства пенсионных накоплений, вся сумма остается правопреемникам. Так, в 2023 году отделение СФР выплатило пенсионные накопления 1075 правопреемникам на общую сумму свыше 32 миллионов рублей.