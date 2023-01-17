Жителям Карелии рассказали, как получить единое пособие

В рамках проекта «ЦУР Объясняет» Юлия Ермакова объяснила, что включает в себя новая выплата, и где на нее можно подать заявление.

Центр управления регионом Карелии продолжает серию прямых эфиров с участием руководителей министерств и ведомств. В этот раз у жителей республики была возможность задать вопросы главе регионального отделения Социального фонда. Юлия Ермакова рассказала о новом едином пособии на детей и беременных женщин, а также о нюансах и условиях его получения. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель), а также родители детей от 0 до 17 лет.

Один из главных вопросов, обсуждавшийся во время эфира — можно ли совмещать новое пособие с ранее начисленными выплатами на детей от 0 до 3, от 3 до 7 и от 7 до 17 лет.

«Если единое пособие будет установлено, то, соответственно, предыдущие выплаты будут прекращены. С назначением единого пособия надо оценить выгодность, потому что законодательством предусмотрено, что можно не устанавливать единое пособие, а продолжить получать по старым правилам те выплаты, которые были установлены до окончания срока их установления», — объясняет Юлия Ермакова.

Большинство заявителей подали необходимые для выплаты пособия документы через портал «Госуслуги», однако заполнить необходимые формы можно и очно.

«С 9 января прием заявлений начался в клиентских службах и МФЦ. И вот на сегодняшний день, на третью неделю января уже более восьми тысяч заявлений», — говорит Юлия Валерьевна.

К слову, большая часть заявлений — семьи с детьми. И порядка 500 заявлений подали беременные женщины на ранних сроках.

Чтобы получить выплату, семья заявителя должна соответствовать определенным условиям.

«Семья должна иметь доход среднедушевой ниже прожиточного минимума в регионе. Для районов Крайнего севера республики — 18 950 рублей, для южных и западных районов — 17 698 рублей. Помимо этого, применяется комплексная оценка нуждаемости. Оцениваются квартиры, дома, земельные участки, транспорт. В случае отсутствия дохода в расчетный период, необходимы веские, объективные причины для отсутствия этого дохода», — поясняет управляющий карельского Соцфонда.



Гость программы подсказала, что при необходимости, можно подавать одно заявление сразу на всех детей в семье.

Управляющий Социальным фондом Карелии Юлия Ермакова во время прямого эфира ответила на множество вопросов от жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью эфир можно посмотреть здесь в записи.

Напомним, что подробнее о выплатах вы можете узнать по телефону 8-800-600-02-94, оставить электронное обращение или обратившись по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 5 и Красная, 49.

«ЦУР Объясняет» — информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.