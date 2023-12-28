Жителям Карелии рассказали, какие дни считаются волшебными

В пятницу, 29 декабря, отмечается День пушистой елки.

Как сообщили в паблике «Мир Карелии», 29 декабря отмечается День пушистой елки.



Ставить красивую пушистую ель в каждом доме уже давно стало доброй традицией для миллионов людей. Но откуда это берет свои истоки?

Существуют легенды о том, что древние славяне, верующие в богов, считали дни зимнего солнцестояния — в канун нового года — самыми важными и поистине волшебными днями, рассказали в сети. Небо открывало свои врата и даровало людям исполнение заветных мечтаний.

Для того чтобы планы и чаянья исполнялись, славяне ставили огромную ель во дворе или в доме и украшали ее конфетами, орехами, пряниками и прочими лакомствами, тем самым делая приношения богам, задабривая их, написали в источнике.

Кроме того считалось, что если на елку повесить символ своего желания, оно быстрее исполнится. Например, девушки, мечтавшие о любви, вешали на елку печенье или пряники в виде колец, лебедей или сердец. Со временем украшения на елках изменились, но добрая традиция осталась, отметили в сети.