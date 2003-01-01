Жителям Карелии рассказали, когда выпадет снег

В Гидрометцентре Карелии сообщили о грядущем похолодании.

Об идущем на Карелию похолодании жителей республики предупредили в Гидрометцентре региона. Начиная с наступивших выходных, начинается постепенное погружение в осень.

Пришедший атлантический циклон принесет в Карелию дожди, при этом в воскресенье в тыловой части циклона на северо-западе республики местами со снегом.

Температура, которая в последние дни на 2-4℃ превышала норму, войдет в рамки климата, а в середине новой недели, 15–16 октября, окажется даже несколько ниже среднего уровня.

В выходные температура воздуха составит ночью от +3℃ до +7℃, днем +5℃, +9℃, на следующей неделе опустится до 0℃, +3℃, в середине недели местами перейдет к минусу, днем не превысит +1℃, +6℃, а осадки уже вероятны в смешанной фазе, то есть, со снегом, и не только на севере.