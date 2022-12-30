Стало известно, насколько в 2023 году в Карелии выросли выплаты по больничному листу

Размер выплат по больничному листу увеличился для работников, чей стаж превышает восемь лет, сообщила в соцсети спикер горсовета Петрозаводска.

С 1 января 2023 года максимальный размер по больничному листу вырос до 2 736 рублей в день, а за месяц — до 84,8 тысячи рублей. Выплата касается тех, чей рабочий стаж превышает восемь лет.



Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис.



Также проиндексированы страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Они выросли на 4,8% — в среднем прибавка составила одну тысячу рублей.



До 16 242 рублей увеличен минимальный размер оплаты труда. Вырос также прожиточный минимум — на 3,3%, до 14 375 рублей.





