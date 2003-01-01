Жителям Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю

До середины октября в республике будет теплее, чем обычно, но пасмурно.

Прогноз погоды на наступившую неделю, с 6 октября, составили в Гидрометцентре Карелии. В отличие от прошедшей недели, когда погоду определял антициклон с высоким давлением, уже в ближайшие сутки в республику придет теплая и влажная воздушная масса с Атлантики.

Это защитит от ночного выхолащивает, но начнутся дожди. В первой половине недели они вероятны лишь местами, во второй- уже на большей части небольшой, местами умеренной интенсивности.

Темпера будет на 1-3℃ выше нормы. Ночью она составит от + 4℃ до +8℃, днем от +8℃ до +13℃. Как уточнили в ЦГМС, до середины октября отрицательные температуры в Карелию не вернутся.