Жителям Карелии рассказали о средствах, которые помогают в лечении ОРВИ

С помощью этих продуктов можно также укрепить иммунитет.

О средствах, которые помогают при лечении ОРВИ, рассказали в паблике ГБУЗ «Олонецкая ЦРБ».

Чеснок, лук, лимон, имбирь — все это использовать можно и нужно, с их помощью мы добьемся и профилактики ОРВИ и укрепления иммунитета. Можно использовать различные травы. Если чувствуете первые признаки заболевания, желательно меньше есть и больше пить, тогда болезнь пройдет быстро и в легкой форме — поделились в сообществе.

А вот капать в нос луковый сок и алоэ врачи не советуют. Может быть, вирусы и бактерии вы победите, но вместе с тем можете навредить слизистой, и восстанавливать ее придется долго, предупредили в источнике.