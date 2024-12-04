Жителям Карелии рассказали о средствах, которые помогают в лечении ОРВИ

С помощью этих продуктов можно также укрепить иммунитет.
О средствах, которые помогают при лечении ОРВИ, рассказали в паблике .
А вот капать в нос луковый сок и алоэ врачи не советуют. Может быть, вирусы и бактерии вы победите, но вместе с тем можете навредить слизистой, и восстанавливать ее придется долго, предупредили в источнике.
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